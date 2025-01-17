Туркменистан присоединится к системе электронных разрешений ОТГ
Туркменистан готовится стать участником системы электронных разрешений Организации тюркских государств (ОТГ), что будет способствовать углублению региональной интеграции между тюркскими государствами. Об этом заявил Генеральный секретарь ОТГ на 10-м заседании глав таможенных служб стран-членов организации, сообщает Trend.
По словам Генерального секретаря, в прошлом году были созданы два важных объединения: Союз ассоциаций международных автоперевозчиков в тюркском регионе «ЮРТА» и Альянс логистических центров и грузоперевозчиков тюркских государств. Эти шаги направлены на упрощение торговых процессов между странами-участницами.
Омуралиев подчеркнул важность решения актуальных проблем, включая рост транспортных затрат и сложности таможенных процедур, для обеспечения экономической устойчивости региона. В соответствии со стратегическим документом «Видение Тюркского мира – 2040», организация работает над упрощением таможенных и торговых процессов вдоль Среднего коридора.
Одним из значимых достижений стала успешная реализация электронной системы TIR между Узбекистаном и Азербайджаном в сотрудничестве с ЮНИСЕФ в 2022 году. ОТГ стремится сделать свой регион лидером в реализации системы электронной TIR.