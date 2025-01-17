Туркменистан пригласил Словению на празднование 30-летия своего нейтралитета

Посол Туркменистана Эсен Айдогдыев и Государственный секретарь Словении Марко Штуцин обсудили перспективы расширения партнерства между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Встреча состоялась в рамках развития дипломатических отношений между государствами. Об этом сообщила пресс-служба туркменского дипведомства.

В ходе переговоров стороны выразили взаимную заинтересованность в активизации политических контактов, в том числе договорились о проведении двусторонних встреч на площадках международных организаций.

Особое внимание было уделено предстоящему международному форуму высокого уровня, который состоится 12 декабря 2025 года в Ашхабаде. Мероприятие будет приурочено к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и станет важной вехой в истории страны.