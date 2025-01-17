Туркменистан и Словения подтвердили намерение укреплять двустороннее сотрудничество

В ходе новогоднего приема в Словении посол Туркменистана Эсен Айдогдыев встретился с Президентом Наташей Пирц Мусар и премьер-министром Робертом Голобом, где стороны обменялись поздравлениями и подтвердили готовность к развитию партнерских отношений. Об этом сообщила пресс-служба туркменского дипведомства.

На встрече туркменский дипломат передал поздравления от имени Президента Сердара Бердымухамедова и председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова, подчеркнув заинтересованность Ашхабада в расширении сотрудничества с Любляной в различных сферах.

Руководство Словении, в свою очередь, направило ответные поздравления Президенту Туркменистана и Национальному лидеру туркменского народа и выразило позитивный настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений. Ожидается, что в ближайшее время посол Айдогдыев проведет серию рабочих встреч для обсуждения конкретных направлений взаимодействия между двумя странами.