Туркменистан вносит действенный вклад в мирное восстановление экономики Афганистана

В реализации внешнеполитической стратегии нейтрального Туркменистана особое значение придаётся традиционному сотрудничеству с государствами-соседями, среди которых – Афганистан.

Как сообщает ТДХ, новый импульс двустороннему взаи­модействию придали проведённые в Ашхабаде в марте 2024 года выставка афганских товаров и туркмено-афганский бизнес-форум.

Внося действенный вклад в мирное социально-экономическое восстановление Афганистана, Туркменистан инициирует крупные инфраструктурные проекты, реализация которых также призвана способствовать устойчивому развитию всего региона, его успешной интеграции в современную систему мирохозяйственных связей.

Так 30 августа прошлого года в Ашхабаде состоялась встреча туркменской и афганской делегаций, посвящённая ключевым вопросам и перспективам развития двустороннего сотрудничества. По итогам переговоров подписаны документы, нацеленные на претворение в жизнь совместных проектов в сферах энергетики и транспорта.

Зримым символом дружественных, добрососедских турк­мено-афганских отношений стали: