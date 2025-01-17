Туркменистан вносит действенный вклад в мирное восстановление экономики Афганистана
В реализации внешнеполитической стратегии нейтрального Туркменистана особое значение придаётся традиционному сотрудничеству с государствами-соседями, среди которых – Афганистан.
Как сообщает ТДХ, новый импульс двустороннему взаимодействию придали проведённые в Ашхабаде в марте 2024 года выставка афганских товаров и туркмено-афганский бизнес-форум.
Внося действенный вклад в мирное социально-экономическое восстановление Афганистана, Туркменистан инициирует крупные инфраструктурные проекты, реализация которых также призвана способствовать устойчивому развитию всего региона, его успешной интеграции в современную систему мирохозяйственных связей.
Так 30 августа прошлого года в Ашхабаде состоялась встреча туркменской и афганской делегаций, посвящённая ключевым вопросам и перспективам развития двустороннего сотрудничества. По итогам переговоров подписаны документы, нацеленные на претворение в жизнь совместных проектов в сферах энергетики и транспорта.
Зримым символом дружественных, добрососедских туркмено-афганских отношений стали:
- открытие на туркмено-афганской границе 177-метрового железнодорожного моста стальной магистрали Серхетабат–Тургунди;
- закладка фундамента газокомпрессорной станции «Şatlyk-1» в Марыйском велаяте;
- начало строительства участка Серхетабат–Герат, являющегося важным этапом реализации проекта транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), и оптико-волоконной линии связи Серхетабат–Герат, именуемых «Arkadagyň ak ýoly»;
- старт работ на строительстве складского комплекса в сухом порту железнодорожной станции Тургунди и участка Тургунди–Санабар первой очереди железной дороги Тургунди–Герат;
- ввод в эксплуатацию расположенной в афганской провинции Герат электростанции «Nur-el-Jahad» в рамках претворения в жизнь первого этапа проекта линии электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП).