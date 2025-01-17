Состоялся телефонный разговор между главами МИД Туркменистана и Казахстана

Сегодня состоялся телефонный разговор между вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу.

Как сообщает МИД Туркменистана, стороны обсудили широкий круг вопросов относительно двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Обменявшись мнениями по ключевым направлениям международной повестки дня, стороны подтвердили важность продолжения взаимодействия в рамках региональных и международных структур, отмечает источник.