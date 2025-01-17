На торгах ГТСБТ заключены сделки на сумму более 18,5 млн манатов

На торговой сессии Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана, состоявшейся 15 января, были заключены сделки на общую сумму 18,5 миллиона манатов и 316,8 тысяч долларов США.

Предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов проявили интерес к туркменской хлопчатобумажной пряже, заключив контракт на внешнем рынке.

На внутреннем рынке местные бизнесмены приобрели дорожный битум марки «БНД 60/90» у Государственного концерна «Туркменнебит», а также хлопчатобумажную пряжу у Министерства текстильной промышленности Туркменистана.

Всего в ходе биржевых торгов было заключено 4 сделки.

Подробную информацию о торгах можно найти на официальном сайте Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана: exchange.gov.tm