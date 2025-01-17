«Жальгирис» поздравил футболистку сборной Туркменистана Мусацкую с днем рождения
Пресс-служба литовского «Жальгириса» поздравила футболистку сборной Туркменистана Майю Мусацкую с днем рождения. 16 января спортсменке исполнилось 25 лет.
«Сегодня отправляем поздравления с днем рождения нашей легионерке из Туркменистана — Майе Мусацкой! С днем рождения, Майя!», – говорится в сообщении на литовском и туркменском языках.
Мусацкая присоединилась к вильнюсскому клубу в начале 2023 года, перейдя из турецкого «Дудуллу спор». «Жальгирис» выступает в высшем дивизионе чемпионата Литвы по футболу.
В настоящее время спортсменка в составе сборной Туркменистана участвует в отборочном турнире Кубка Азии-2025 по футзалу. В группе «С» туркменская команда уже провела два матча, уступив Австралии (1:6) и Филиппинам (0:2).
Предстоящие матчи сборной Туркменистана:
17 января, 15:00 – против Кувейта,
19 января, 18:00 – против Узбекистана.
Трансляции матчей доступны на официальном YouTube-канале Ассоциации футбола Узбекистана.