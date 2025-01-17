В Исламабаде состоялась встреча послов Туркменистана и Непала

На днях посольство Туркменистана в Исламабаде посетила с визитом вежливости новый посол Непала в Пакистане г-жа Рита Дхитал.

В ходе встречи с послом Туркменистана Атаджаном Мовламовым состоялся обмен мнениями о ситуации в регионе.

Как сообщается на сайте туркменского посольства, в ходе беседы А. Мовламов рассказал о важных энергетических и транспортных проектах Туркменистана, направленных на укрепление сотрудничества, поддержку экономического развития и укрепление мира в регионе и за его пределами.

Непальский дипломат высоко оценила усилия внешней политики Туркменистана и выразила заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества.

Также стороны обсудили мероприятия и проекты, организованные дипломатическим корпусом в Исламабаде, отмечает источник.