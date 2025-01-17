Арбитр международного уровня провел мастер-класс для судей Туркменистана

Джахангир Саидов, работавший помощником судьи на чемпионате мира 2018 года в России, выступил главным инструктором на предсезонном семинаре для футбольных арбитров в Ашхабаде. Об этом сообщает Федерация футбола Туркменистана.

В обучении приняли участие более 40 судей, которым предстоит обслуживать матчи чемпионата и Кубка Туркменистана в новом сезоне.

Семинар проходил на многофункциональном стадионе «Ашхабад», где узбекский специалист совместно с инструктором Федерации футбола Туркменистана (ФФТ) Чарымуратом Гурбановым провел теоретические и практические занятия. Особое внимание было уделено разбору спорных игровых ситуаций и их правильной трактовке на поле.

По итогам обучения все участники прошли аттестацию. На церемонии закрытия Генеральный секретарь ФФТ Сердар Гельдыев подчеркнул важность проведенного семинара для развития судейства как на национальном, так и на международном уровне.

Судейский отдел ФФТ рассматривает данное мероприятие как часть стратегии по подготовке молодых арбитров для работы на матчах национального чемпионата и международных турниров.