Туркменистан представил свое художественное искусство на выставке в Исламабаде

Туркменистан был представлен на выставке «Непреходящее спокойствие каллиграфии и искусства», которая проходила с 7 по 14 января в галерее Национального совета искусств Пакистана в Исламабаде. Об этом сообщает пресс-служба туркменского посольства в Пакистане.

Изысканные каллиграфические и художественные работы талантливых художников, фотографов и ремесленников из стран-участниц Организации экономического сотрудничества прославляют непреходящее культурное наследие народов Центральной Азии и Ближнего Востока.

Экспонаты, представленные посольством Туркменистана, продемонстрировали красоту и разнообразие национальной культуры, её богатую историю и современность.

Интерес гостей выставки привлекла презентация о выдающемся туркменском поэте и мыслителе, основоположнике туркменского литературного языка Махтумкули Фраги.

На церемонии закрытия выставки приняли участие федеральный секретарь Министерства национального наследия и культуры Пакистана Хассан Насир Джами, послы и дипломаты стран ОЭС в Исламабаде, представители ЮНЕСКО, СМИ.