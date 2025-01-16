Туркменистан и Китай намерены углублять сотрудничество в области безопасности
Сегодня в Ашхабаде состоялось 10-е заседание Подкомитета по сотрудничеству в области безопасности Туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. Об этом сообщает МИД Туркменистана.
Заседание прошло под руководством заместителя министра иностранных дел Туркменистана А.Гурбанова и помощника министра иностранных дел Китая Лю Биня.
В работе заседания также приняли участие представители профильных министерств и ведомств Туркменистана и КНР.
Стороны проанализировали результаты работы по выполнению ранее достигнутых договоренностей, а также обменялись мнениями по совместной деятельности на ближайшую перспективу по приоритетным направлениям взаимодействия.
Участники подтвердили намерение расширять и углублять сотрудничество в области безопасности.
По итогам заседания был подписан Протокол заседания, отмечает источник.
Ранее мы сообщали, что в Ашхабаде прошли межмидовские туркмено-китайские консультации.