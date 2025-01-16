Туркменистан будет проводить международные форумы также и под флагом ООН

Предстоящие в Туркменистане международные форумы будут проходить под национальным флагом страны и под флагом ООН. Об этом заявил Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем, сообщает TDH.

«На предстоящих в Туркменистане международных встречах и мероприятиях мы наряду с Государственным флагом хотим установить и флаг Организации Объединённых Наций как наглядное свидетельство нашей позиции. Это станет для нас выражением гордости, проявлением единства позиций и целей нейтрального Туркменистана и ООН», — сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил актуальность в настоящее время всех инициатив, выдвигаемых Туркменистаном на международной арене, и ещё раз подтвердил поддержку деятельности в этом направлении, реализуемой на основе принципов нейтралитета и миролюбия.

Ранее мы сообщали, что Генсек ООН одобрил Концепцию деятельности Туркменистана в Международный год мира и доверия.