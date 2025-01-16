Раис Татарстана поздравил Президента Туркменистана с Новым годом

Глава Республики Татарстан РФ Рустам Минниханов направил поздравительное послание Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю наступления 2025 года. В своем обращении татарстанский лидер подчеркнул важность исторической дружбы между народами двух государств, сообщает TDH.

В поздравительном письме Минниханов отметил активное сотрудничество между регионами, направленное на достижение всеобщего прогресса и стабильного будущего. Раис Татарстана выразил надежду на дальнейшее взаимопонимание между сторонами.

В завершение послания глава Татарстана пожелал президенту Туркменистана, его близким и всем гражданам страны крепкого здоровья, удачи и счастья в наступившем году.