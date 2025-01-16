Определились застройщики объектов медицинского кластера города Аркадаг

В Туркменистане приступают к строительству первой очереди медицинского кластера города Аркадаг. Соответствующее постановление подписал 10 января Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на очередном заседании Кабинета Министров. Согласно документу, строительные работы начнутся в январе 2025 года, а сдача объектов с полной готовностью к эксплуатации запланирована на январь 2027 года. Государственному комитету по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана разрешено заключать договоры с местными и зарубежными предприятиями на проектирование и строительство объектов.

Хозяйственное общество «Saýaly Menzil» под руководством Ашырмырата Кулыева получило подряд на строительство административного здания медицинского кластера. Компания уже имеет успешный опыт строительства в первом этапе города — ею были построены несколько пятиэтажных жилых домов на 30 и 40 квартир, а также детский сад на 320 мест.

«Dost gurluşyk, söwda,önümçilik» во главе с Нурмухамметом Мередовым займется созданием инженерной инфраструктуры. Компания специализируется на внедрении передовых технологий и возьмет на себя строительство систем водоснабжения, канализации, ливневой канализации и других коммуникаций. Ранее организация успешно реализовала подобные проекты в Ашхабаде и других регионах страны.

Частное предприятие «Ajaýyp gurluşyk» под руководством Бердимырата Гарлыева построит ковроткацкую фабрику и Национальный музей туркменского ковра и ручных изделий. За 10 лет работы компания накопила значительный опыт в строительстве административных и социально-культурных объектов.

Компания «Mukaddes gün», возглавляемая Ысмайылом Менлиевым, обеспечит энергетическую составляющую проекта — построит электрическую подстанцию 220/110/10 кВт для медицинского кластера. Параллельно компания ведет строительство жилых домов в рамках второго этапа развития города, включая пятиэтажные дома и двухэтажные коттеджи.

Источник: газета «Türkmenistan» от 14 января 2025 года.