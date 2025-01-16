Йодное предприятие на западе Туркменистана произвело продукцию на сумму 15 млн манат

На предприятии по производству йода в городе Берекет Балканского велаята за прошлый год было произведено продукции на сумму 15 миллионов манатов. Установленный план выполнен на 173%, сообщается в туркменской прессе.

Годовая мощность предприятия составляет 250 миллионов единиц йодных палочек, 50 миллионов единиц йодных ручек и 500 тысяч единиц средств для стоматологии.

Значительная часть производимой здесь продукции отправляется на экспорт в разные страны.

В западном регионе Туркменистана имеются огромные возможности для вывода национальной экономики на новый уровень. В этой связи, на территории Балканского велаята планируется увеличить мощность предприятий по переработке йодобромной воды и производству продукции из нее.