Генсек ООН одобрил Концепцию деятельности Туркменистана в Международный год мира и доверия

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш выразил полную поддержку Концепции деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия.

В ходе телефонного разговора с генсеком ООН Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов изложил основные направления данной Концепции.

В документе отражены позиции Туркменистана по основным вопросам современной глобальной повестки, а также по консолидации усилий государств на основе взаимодоверия, совместного диалога и ответственности.

2025 год может и должен стать годом перемен, подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов, выразив надежду на поддержку со стороны ООН изложенных в Концепции целей Туркменистана.

Вместе с тем сама Концепция во многом опирается на содержание «Саммита будущего», созванного по инициативе ООН в сентябре прошлого года, и потому Туркменистан рассматривает её как особый вклад в реализацию его итогового документа — «Пакта во имя будущего».

Отметив важность Концепции, направленной на консолидацию усилий в решении актуальных вопросов глобальной повестки дня, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полностью её одобрил.

С Концепцией деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия вы можете ознакомиться здесь.