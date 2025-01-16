В Ашхабаде прошли межмидовские туркмено-китайские консультации

Сегодня в МИД Туркменистана состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Китайской Народной Республики.

Туркменскую сторону возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, во главе китайской делегации — помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь.

Как сообщает МИД Туркменистана, стороны обсудили ключевые направления двусторонней повестки дня, включая вопросы политико-дипломатического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного партнерства.

Была затронута тема участия китайской стороны в запланированных мероприятиях высшего уровня в рамках Международного года мира и доверия, а также отмечена значимость деятельности межпарламентских групп дружбы и участия в совместных мероприятиях.

Обсуждая вопросы практической реализации Меморандума о сотрудничестве между министерствами иностранных дел двух стран на 2025-2026 годы, стороны сошлись во мнении, что важным механизмом диалога выступает деятельность Туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

Отдельное внимание было уделено вопросам расширения торгово-экономических связей.

В заключение стороны высказались за активизацию диалога, отмечает источник.