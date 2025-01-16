В Ашхабаде прошла встреча Рашида Мередова с помощником министра иностранных дел КНР

Сегодня в Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с помощником министра иностранных дел Китайской Народной Республики Лю Бинем. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов, констатировав успешное сотрудничество Туркменистана и Китая в рамках международных и региональных структур, в первую очередь в рамках ООН.

Подчеркивалось, что большое значение придается межгосударственному диалогу в формате «Центральная Азия – Китай». Наряду с этим активизируются межпарламентские и межпартийные связи, новый действенный импульс также получило межрегиональное сотрудничество.

Отметив эффективное партнерство в торгово-экономической сфере, стороны проанализировали осуществление совместной деятельности в области энергетики, транспортно-коммуникационной взаимосвязанности и в культурно-гуманитарном направлении, отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что в Ашхабаде прошли межмидовские туркмено-китайские консультации.