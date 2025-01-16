Википедия празднует 24-летие

15 января отмечает свой день рождения один из самых посещаемых сайтов в мире – «Википедия» (WikipediA). Универсальная интернет-энциклопедия возникла благодаря двум американцам – Джимми Уэйлсу и Ларри Сэнгеру.

Идея о создании электронной энциклопедии, доступной каждому пользователю интернета, появилась у Джимми Уэйлса в 2000 году. Изначально проект назывался Нупедия, и контент должны были создавать исключительно учёные. На должность главного редактора был приглашен доктор философии Ларри Сэнгер.

Поскольку денежного вознаграждения за работу авторам статей не предполагалось, развитие сайта шло медленно. Тогда Сэнгер предложил сделать ресурс открытым для авторства и редактирования: писать статьи мог теперь любой желающий, независимо от образования. Технологию назвали wiki, что в переводе с гавайского языка означает «быстрый».

15 января 2001 года официально начала работу «Википедия». Весной того же года были запущены различные языковые разделы: немецкий, шведский, французский, итальянский, испанский, португальский, эсперанто, каталанский, иврит, японский, позже появились арабский и венгерский. На сегодняшний день «Википедия» насчитывает более 280 языковых разделов.

Особенностью проекта является то, что в каждой статье есть раздел для обсуждения содержащейся информации, где читатели могут оставлять критические замечания и обсуждать спорные вопросы. В «Википедии» действует принцип демократии – каждый автор сам принимает решение о содержании статьи. При этом публикация недостоверных материалов исключена: ко всем материалам требуется указание первоисточника, а при его отсутствии размещается напоминание о необходимости перепроверки информации.