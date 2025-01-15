Туркменская конная группа «Галкыныш» выступит на 47 цирковом фестивале в Монако

Знаменитая туркменская конная группа «Галкыныш» представит уникальное шоу с участием грациозных ахалтекинских скакунов на 47-м Международном цирковом фестивале в Монте-Карло (Монако), который пройдет с 17 по 26 января 2025 года, сообщает пресс-служба фестиваля.

Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло считается одним из самых престижных событий в мире циркового искусства. В этом году организаторы обещают побить несколько рекордов, представив публике беспрецедентную программу, в которой примут участие лучшие артисты со всего мира.

Помимо выступления туркменских наездников, зрители увидят грандиозное шоу с участием 40 животных, выступающих одновременно на арене, что станет одним из самых масштабных представлений в истории цирка. Также в программе заявлены новаторские номера китайских велоакробатов, выступление известного чилийского клоуна и захватывающие трюки мексиканских воздушных гимнастов, включая редкий четверной прыжок под куполом цирка.

Напомним, в январе 2023 года глава фестиваля Монте-Карло Урс Пилс пригласил туркменских артистов принять участие в 47-ом Международном цирковом фестивале Монте-Карло.