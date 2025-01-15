Туркменистан и Италия привержены развитию многоплановых отношений – МИД

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом. Об этом сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.

В ходе встречи дипломаты отметили значимость двустороннего политического диалога. Рассмотрены перспективы развития отношений между Туркменистаном и Италией в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.

Было отмечено, что важную роль в продвижении двусторонних связей играют контакты на высшем и высоком уровнях.

Стороны также обсудили перспективы взаимодействия в рамках международных организаций и в формате «Центральная Азия – Италия». Подчеркнут позитивный опыт взаимодействия на полях ООН. Отмечена значимость обоюдной поддержки международных инициатив, нацеленных на укрепление мира и устойчивого развития.

Стороны выразили уверенность в продолжении плодотворного партнерства по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.