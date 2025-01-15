Туркменистан и Германия укрепляют долгосрочное сотрудничество

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов провел встречу с послом Германии в Ашхабаде Берндом Хайнце. В ходе переговоров стороны обсудили ключевые аспекты сотрудничества между двумя странами, отметив, что отношения развиваются на системной и долгосрочной основе, опираясь на прочную правовую базу. Об этом говорится в сообщении туркменского МИД.

Дипломаты подчеркнули высокий уровень взаимодействия в рамках международных организаций, таких как ООН, и выразили важность проведения регулярных встреч между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Германии.