Союз художников Туркменистана анонсировал выставки, запланированные в 2025 году

В этом году ашхабадцев и гостей столицы ждут разнообразные художественные выставки. Содержание некоторых из них было озвучено председателем Союза художников Туркменистана Чарымуратом Язмурадовым.

Так, на 15 января намечена персональная выставка работ художника Гахрымана Гочмурадова.

1 марта состоится выставка под названием «Доверие», посвященная знаменитому туркменскому поэту Курбанназару Эзизову.

Также запланированы к проведению выставка-посвящение марыйскому художнику Давиду Арушаяну, несколько юбилейных выставок, выставка работ учащихся Марыйской детской художественной школы.

После успеха в прошлом году выставки «Модерн», в 2025 году будет организована экспозиция «В мире абстракции», сообщает «Туркменистан: Золотой век».