Роналду останется в «Аль-Насре» еще на один сезон

Португальский футболист Криштиану Роналду договорился с саудовским «Аль-Насром» о новом контракте, сообщает A Bola со ссылкой на Al Khabar.

Новое соглашение с командой из Эр-Рияда будет рассчитано еще на один сезон – до июня 2026 года. Он продолжит получать 200 млн евро в год, но сумма может увеличиться за счет подписного бонуса и коммерческих доходов.

Роналду 5 февраля исполнится 40 лет. Он выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года и с тех пор провел за саудовскую команду 90 матчей, в которых забил 81 мяч. В нынешнем сезоне на его счету 17 голов в 20 встречах.

Роналду является чемпионом Европы в составе сборной Португалии, пятикратным обладателем «Золотого мяча» и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах.