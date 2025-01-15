Искусственный снег с помощью дрона впервые создали в Китае

В высокогорных районах Куньлуня состоялся эксперимент по искусственному формированию снега. Беспилотный летательный аппарат, достигнув высоты более 4000 метров над уровнем моря, успешно провел операцию по распылению специальных реагентов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщает bigasia.ru.

Эффективность эксперимента была подтверждена сенсорными системами, установленными на борту дрона. Высокоточное оборудование зафиксировало успешное образование снежных осадков в результате распыления катализаторов.

По мнению экспертов, внедрение технологии искусственного снегообразования с применением беспилотников имеет стратегическое значение для западного Китая. Горный хребет Куньлунь, являющийся ключевым источником воды в регионе, благодаря этой инновации сможет обеспечить более стабильное водоснабжение прилегающих территорий.