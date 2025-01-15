Делегация туркменских таможенников побывала с рабочим визитом в Дубае

Делегация Государственной таможенной службы Туркменистана с 6 по 8 января совершила рабочий визит в Дубай (ОАЭ).

Поездка состоялась в рамках двустороннего Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, подписанного 21 ноября 2022 года в Абу-Даби, сообщается на сайте таможенной службы.

Туркменская делегация ознакомилась с деятельностью Федерального таможенного управления ОАЭ и его опытом работы по внедрению программы Уполномоченных экономических операторов. В ходе встречи был обсужден вопрос сотрудничества по взаимному признанию уполномоченных экономических операторов. В этой связи арабская сторона предложила проект Плана действий для дальнейшего развития взаимодействия в данной области.

Дубайская таможня организовала для туркменских коллег визиты в морской порт Jebel Ali и Таможенную академию Дубая.

В порту Jebel Ali состоялось знакомство с инновационной системой радиоактивного сканирования транспортных средств, с помощью которой проводятся досмотры, проверяются грузовой транспорт и контейнеры. Благодаря высокой проникающей способности содержимое тщательно проверяется без нанесения ущерба товарам и продуктам питания, при этом выявляются запрещенные вложения. Система способна сканировать 150 грузовых машин в час, двигающихся со скоростью 8-15 км.

При посещении Таможенной Академии Дубая изучены инновационные методы обучения таможенному делу, в частности метод обучения в виртуальной реальности, отмечает источник.