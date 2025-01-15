В Туркменистане изменились правила оформления аренды государственного имущества

Министерство финансов и экономики Туркменистана внесло важные изменения в порядок регистрации договоров аренды государственного имущества. Теперь процедура регистрации договоров, внесение в них изменений и продление сроков стали платными для всех арендаторов, кроме государственных учреждений и предприятий.

Как сообщает правовой портал Туркменистана, соответствующие изменения закреплены в приказе министра финансов и экономики №240-iş от 27 ноября 2024 года. Документ вносит поправки в действующий Порядок регистрации договоров аренды и безвозмездного пользования (ссуды) государственным имуществом, который был утвержден в январе 2020 года.

Нововведение разработано в соответствии со статьей 30 Закона Туркменистана «О правовых актах» и статьей 38 Закона «О предприятиях».