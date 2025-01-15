В Индии объявлена премия в $1 млн за разгадку древней письменности

Главный министр индийского штата Тамилнад, анонсировал инициативу – награду в один миллион долларов за расшифровку древней письменности долины Инда. Об этом сообщает «Российская Газета» со ссылкой на Hindustan Times.

Данное предложение нацелено на привлечение международного научного сообщества – археологов, специалистов по тамильскому языку и технических экспертов – к разгадке этой исторической загадки. На открытии трехдневной конференции в Ченнаи, приуроченной к столетнему юбилею открытия цивилизации долины Инда, министр подчеркнул актуальность проблемы: «Мы не смогли ясно понять письменность некогда процветающей долины Инда».

История этой письменности берет начало в 1920-х годах, когда археологическая экспедиция под руководством британского ученого Джона Маршалла, возглавлявшего Археологическую службу Индии с 1902 по 1928 год, сделала сенсационное открытие. В ходе раскопок были обнаружены древние города Хараппа и Мохенджо-Даро – ключевые центры цивилизации долины Инда. Успешная расшифровка этой письменности может стать прорывом в понимании истории древней цивилизации, ее экономических связей и возможных миграционных процессов населения в южном направлении.