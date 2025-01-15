Ашхабад и Рим обсудили перспективы расширения сотрудничества

В Ашхабаде состоялись туркмено-итальянские политические консультации, в которых приняли участие заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов и заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия между двумя странами. Об этом сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.

Дипломаты обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, и рассмотрели возможности проведения совместных мероприятий в рамках Международного года мира и доверия.

Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического сотрудничества, включая проведение встреч и форумов между представителями деловых кругов. Также обсуждались вопросы укрепления сотрудничества в сферах археологии, образования и культуры.

Стороны подтвердили обоюдный настрой на активизацию политического диалога и расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.