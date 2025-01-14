Туркменские ученые подтвердили целебные свойства граната, известные с древних времён

Современные исследования полностью подтвердили древние представления о целебных свойствах граната. В составе этого фрукта обнаружен уникальный комплекс веществ, способствующих оздоровлению организма.

Об этом на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» сообщила Сельби Мамедсахатова, врач-диетолог Учебно-научного центра охраны здоровья матери и ребёнка Туркменского государственного медицинского университета имени Мырата Гаррыева.

По словам специалиста, особую ценность представляют содержащиеся в гранате антиоксиданты, витамины и минералы. Сок граната обладает способностью снижать артериальное давление, регулировать работу пищеварительной системы и оказывать обезболивающее действие. Примечательно, что полезными свойствами обладают все части растения — от корней до цветков.

– Косточки граната содержат фитогормоны, способствующие омоложению организма, а высушенные перегородки плода помогают успокоить нервную систему, – отметила Мамедсахатова. При этом врач предупреждает: несмотря на богатый состав, гранат противопоказан людям с повышенной кислотностью желудка и страдающим язвенной болезнью.

Эксперт рекомендует включать гранат в ежедневный рацион питания, отдавая предпочтение крупным, тяжёлым плодам без повреждений кожуры. При употреблении гранатового сока его следует разбавлять водой во избежание раздражения слизистой желудка.