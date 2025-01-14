Туркменистан и Саудовская Аравия подписали соглашение о совершении хаджа в 2025 году

Управление Муфтия Туркменистана и Министерство хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия подписали двустороннее Соглашение о совершении хаджа в 2025 году.

Как сообщает МИД Туркменистана, документ был подписан на полях четвертой международной конференции и выставки «Услуги хаджа и умры», которые проходят с 12 по 14 января в городе Джидда, Королевство Саудовская Аравия.

Туркменская сторона на форуме представлена делегацией во главе с Муфтием Туркменистана Я.Ходжагулыевым.

Конференция собрала на своей площадке делегации из более чем 80 стран, отмечает источник.