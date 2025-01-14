Туркменистан и Нидерланды укрепляют двустороннее сотрудничество

Посол Туркменистана в Казахстане Батыр Реджепов и посол Нидерландов в Астане Николаас Якоб Схермерс провели встречу, на которой обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба туркменской дипмиссии.

В ходе встречи туркменская сторона пригласила Нидерланды принять участие в мероприятиях, посвященных 30-летию нейтралитета Туркменистана в 2025 году.

Также было предложено поддержать инициативу Туркменистана по учреждению «Группы друзей нейтралитета во имя мира и безопасности» на площадке ООН.

Нидерландская сторона, в свою очередь, пригласила Туркменистан принять участие в международной ярмарке «Aquatech Amsterdam 2025», которая пройдет в марте текущего года и является ведущей выставкой в области питьевой, технологической и сточной воды.

Стороны подтвердили приверженность к дальнейшему сотрудничеству и договорились поддерживать друг друга в предстоящих мероприятиях.