На туркмено-иранской границе прошли переговоры по развитию транспортного сообщения

В пункте пропуска Артык на туркмено-иранской границе состоялась третья встреча руководителей пограничных переходов Артык (Туркменистан) и Лотфабад (Иран), направленная на расширение транспортного сотрудничества между двумя странами, сообщается на странице X посольства Ирана в Туркменистане.

В ходе продуктивных переговоров представители обеих стран обсудили комплекс мер по оптимизации и развитию транзитных перевозок. Особое внимание было уделено вопросам совершенствования перевалочных операций и улучшения пассажирского сообщения через данный пограничный переход.

Во время встречи стороны обсудили конкретные механизмы упрощения процедур пересечения границы для грузового и пассажирского транспорта.