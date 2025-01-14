Делегация во главе с министром образования Туркменистана посетила вузы Ашхабада

Руководители высших учебных заведений страны во главе с министром образования Туркменистана Д.Гурбангелдиевым посетили столичные вузы с целью ознакомления с проводимой в них работой. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В ходе встречи с представителями Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огуз хана ректор университета Г.Мезилов подробно рассказал о работе, проводимой в вузе в области налаживания взаимодействия сфер образования, науки и производства.

Далее гости подробно ознакомились с исследовательской деятельностью и подготовкой научных проектов в лабораториях Института общей и прикладной биологии и научно-производственных отделах научно-технологического центра «Огузхан», находящихся в составе университета.

Также представительная делегация посетила Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана. Здесь они побывали на выставке «Образование, наука и промышленность», которая представила десятки научных проектов, созданных членами вузовского Совета молодых ученых.

В ходе встречи министр образования отметил актуальность и значимость тесной интеграции науки, образования и производства, подчеркнув, что ее успешность является залогом подготовки высококвалифицированных специалистов, способных внести достойный вклад в инновационное развитие, экономическое благополучие страны. Министр акцентировал внимание на необходимости обеспечения непрерывного взаимодействия науки и производства, создания необходимых условий для успешной деятельности в данном направлении.