Гурбангулы Бердымухамедов провёл обсуждение международной повестки дня с Антониу Гутерришем

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов и Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш провели телефонный разговор. Об этом сообщает TDH.

«Как известно, Указом Президента Туркменистана был образован Организационный государственный комитет по проведению на высоком уровне мероприятий по случаю объявления 2025 года «Международным годом мира и доверия» и 30-летия нейтралитета Туркменистана. Недавно под председательством Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова состоялось первое заседание этого комитета, на котором Герой-Аркадаг, рассмотрев организационные вопросы подготовки празднования 30-летия нейтралитета, дал ряд поручений в этом направлении соответствующим руководителям. Также Герой-Аркадаг заострил внимание на проведении консультаций со структурными подразделениями ООН по разработке Концепции деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия, и её реализации. В ходе телефонного разговора Герой-Аркадаг изложил основные направления данной Концепции.

Тепло поприветствовав друг друга, собеседники обменялись поздравлениями и наилучшими пожеланиями по случаю Нового года.

Поблагодарив за возможность обсудить в ходе телефонного разговора приоритетные направления сотрудничества, Герой-Аркадаг поделился приятными воспоминаниями о прошедшей в Ашхабаде летом минувшего года встрече с Генсеком ООН, которая прошла весьма плодотворно и конструктивно. Пользуясь возможностью, Национальный Лидер туркменского народа передал слова приветствия и уважения от имени Президента Сердара Бердымухамедова.

Выразив признательность за добрые слова и адресовав ответные тёплые приветствия и наилучшие пожелания главе Туркменистана, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул особое внимание Организации к взаимодействию с нашим нейтральным государством, выступающим за укрепление мира в региональном и глобальном измерениях. Генсек ООН также высоко оценил проводимую Туркменистаном политику и его инициативы в целях всеобщего мира, благополучия и устойчивого развития.

Как отметил Национальный Лидер туркменского народа, в нынешнем году в штаб-квартире Организации Объединённых Наций даётся старт Международному году мира и доверия, и данное событие Туркменистан расценивает как концептуально важный этап в истории ООН, празднующей в 2025 году 80-летие своего образования.

В этом плане Герой-Аркадаг подчеркнул особую символичность 2025 года в контексте знаменательного события, а именно 30-летия со дня обретения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета, дважды признанного Сообществом Наций. Председатель Халк Маслахаты также подтвердил, что стратегическое сотрудничество с Организацией Объединённых Наций является приоритетом внешней политики нашей нейтральной Родины.

В ходе телефонного разговора Герой-Аркадаг сообщил Генсеку ООН о планах Туркменистана, намеченных к выполнению в партнёрстве с Организацией в 2025 году.

Как отмечалось, была разработана Концепция деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия. В документе отражены позиции нашей страны по основным вопросам современной глобальной повестки, а также по консолидации усилий государств на основе взаимодоверия, совместного диалога и ответственности. 2025 год может и должен стать годом перемен, сказал Герой-Аркадаг, выразив надежду на поддержку со стороны ООН изложенных в Концепции целей Туркменистана.

Вместе с тем сама Концепция, как подчёркивалось, во многом опирается на содержание «Саммита будущего», созванного по инициативе ООН в сентябре прошлого года, и потому Туркменистан рассматривает её как особый вклад в реализацию его итогового документа – «Пакта во имя будущего».

Отметив важность Концепции, направленной на консолидацию усилий в решении актуальных вопросов глобальной повестки дня, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полностью её одобрил.

Говоря об основных направлениях предстоящей работы, Национальный Лидер туркменского народа Герой-Аркадаг сделал акцент на вопросе безопасности. В этой связи была отмечена инициатива Туркменистана о разработке Стратегии глобальной безопасности под эгидой ООН.

В числе главных направлений Стратегии – активное использование превентивной дипломатии как инструмента предотвращения и нейтрализации конфликтных ситуаций.

Герой-Аркадаг подчеркнул важность использования потенциала нейтралитета для поддержания усилий Организации Объединённых Наций по утверждению мира, а также восстановления культуры доверительного диалога в контексте обеспечения глобальной безопасности.

Выразив уверенность, что реализация данных предложений позволит снизить политическую напряжённость на мировой арене, Национальный Лидер туркменского народа подтвердил неуклонное стремление Туркменистана к активизации диалога по вопросам региональной безопасности в Международном году мира и доверия.

– Речь, по сути, идёт о ситуации в Центральной Азии. Здесь мы намерены опираться на резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, принятых по инициативе Туркменистана, – «Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии» и «Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии», – сказал Герой-Аркадаг.

Уровень безопасности и ситуация с ней в Центральной Азии во многом определяются конструктивным решением широкого круга вопросов современной региональной повестки.

Один из них – водная проблематика. Позиция нашего государства по данному вопросу чётко озвучена на саммите «Единая вода», который состоялся в Эр-Рияде 3 декабря прошлого года. Вместе с тем было заявлено, что рассмотрение целого комплекса вопросов, связанных с водой, должно опираться на следующие основополагающие нормы, а именно на соблюдение международного права, учёт интересов государств региона и привлечение международных структур, прежде всего ООН.

Их нарушение создаёт для стран региона угрозу и колоссальный экологический, социально-экономический и гуманитарный риск.

Говоря о ситуации в Афганистане, Герой-Аркадаг отметил, что Туркменистан как нейтральное государство поддерживает усилия по достижению мира и гражданского согласия, восстановлению экономической инфраструктуры и разрешению социальных вопросов в этой стране.

Как отмечалось, политика Туркменистана в этом деле продуманна, она коррелирует с действиями новых властей Афганистана и объективными реалиями. Диалог с Правительством соседней страны поддерживается с учётом позиций Организации Объединённых Наций и международно признанных действующих подходов. Вместе с тем с участием афганской стороны в нашей стране реализуются крупные экономические проекты.

В их числе – прокладка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, линии электропередачи по территории Афганистана в Пакистан, а также строительство железной дороги из Туркменистана по афганскому маршруту.

Кроме того, Туркменистан в течение многих лет оказывает гуманитарную помощь населению Афганистана, за счёт собственных средств строит социальные объекты, сказал Герой-Аркадаг, отметив, что подобная поддержка, несомненно, будет оказана и впредь.

Генеральный секретарь ООН подчеркнул важное значение предложений и инициатив, направленных на укрепление мира, устойчивого развития и благополучия в мире и в регионе, изложенных Героем-Аркадагом в ходе телефонного разговора, и поддержал их.

Что касается региональной безопасности, то здесь надо учитывать, что Туркменистан также является прикаспийским государством, заявил Национальный Лидер туркменского народа. По этой причине нас волнует ситуация с безопасностью в Прикаспийском регионе.

Герой-Аркадаг отметил, что в минувшем году наша страна выступила с инициативой проведения в Туркменистане Совещания министров иностранных дел прикаспийских государств. В этом плане, исходя из предложений туркменской стороны о предоставлении нейтральным государствам статуса приоритетных партнёров в миротворческих усилиях Организации Объединённых Наций, было заявлено о готовности к активному взаимодействию с соответствующими структурами ООН.

Для этого можно рассмотреть возможность создания на территории Туркменистана двух центров миротворческой деятельности. Безусловно, целевые меры будут реализованы с учётом нейтрального статуса Туркменистана, что непосредственно предусматривает применение на практике норм нейтралитета для поддержания международного мира и безопасности, в том числе для предотвращения конфликтов, сказал Герой-Аркадаг.

Одно из приоритетных направлений совместной работы в Международном году мира и доверия – достижение Целей устойчивого развития. Говоря об этом, Председатель Халк Маслахаты подтвердил готовность Туркменистана к активизации национальных действий по выполнению задач Повестки дня ООН на период до 2030 года, а также вносить вклад в международные усилия в области устойчивого развития.

В этом плане была выражена уверенность, что инициативы нашей страны по разработке Глобальной рамочной программы перехода к циркулярной экономике, составлению Глобального атласа устойчивой транспортной связанности, а также созданию Альянса по сотрудничеству в области глобальной энергетической безопасности и устойчивого развития позволят эффективно достичь ЦУР.

Подтвердив готовность Туркменистана совместно с партнёрами продолжить меры по решению значительных экономических, социальных, гуманитарных, экологических и климатических задач, Герой-Аркадаг выразил уверенность в содействии в этом деле созданного по инициативе нашей страны Стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН».

В продолжение, Национальный Лидер туркменского народа заверил в готовности Туркменистана к дальнейшему сотрудничеству с ООН по гуманитарной повестке, а также в стремлении нашей страны к последовательному укреплению взаимодействия с её специализированными учреждениями.

В этом контексте, исходя из позитивных достижений по реализации Национального плана действий по ликвидации безгражданства в Туркменистане на 2019-2024 годы, предлагается применить в международной практике опыт нашей страны по работе с апатридами и беженцами в Центральной Азии.

– В нынешнем году перед нами стоят задачи по реализации масштабной программы мероприятий, посвящённых выполнению Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций «2025 год – Международный год мира и доверия» и 30-летию нейтралитета Туркменистана. Международный форум станет основным из предстоящих событий. Его предусматривается провести 12 декабря нынешнего года в Ашхабаде на уровне глав государств и руководителей международных структур, сказал Герой-Аркадаг. В этой связи Национальный Лидер туркменского народа пригласил Генерального секретаря ООН принять участие в предстоящем Саммите.

Генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул значение объявления 2025 года в нашей стране «Международным годом мира и доверия», который ознаменован 30-летием нейтралитета Туркменистана и 80-летием образования Организации Объединённых Наций. В этом плане отмечалось, что структурные подразделения ООН примут активное участие в международных мероприятиях, которые будут организованы Туркменистаном.

Вновь подтвердив готовность к тесному сотрудничеству с ООН, Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что нейтральный Туркменистан был, остаётся и будет надёжным партнёром, единомышленником и опорой Организации Объединённых Наций в региональном и глобальном измерениях.

– На предстоящих в Туркменистане международных встречах и мероприятиях мы, наряду с Государственным флагом, хотим установить и флаг Организации Объединённых Наций как наглядное свидетельство нашей позиции. Это станет для нас выражением гордости, проявлением единства позиций и целей нейтрального Туркменистана и Организации Объединённых Наций, – сказал Герой-Аркадаг.

Генеральный секретарь ООН отметил актуальность в настоящее время всех инициатив, выдвигаемых Туркменистаном на международной арене, и ещё раз подтвердил поддержку деятельности в этом направлении, реализуемой на основе принципов нейтралитета и миролюбия.

В завершение телефонного разговора Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш выразили уверенность в дальнейшем наращивании стратегического сотрудничества в интересах мира и устойчивого развития в регионе и на планете, а также обменялись наилучшими пожеланиями.

Телефонный разговор состоялся по инициативе Генерального секретаря ООН», – говорится в сообщении TDH.