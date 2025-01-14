В Туркменистане усиливают экологический контроль над землепользованием

В Туркменистане внедряют современные технологии мониторинга земельных ресурсов для предотвращения их деградации и обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства. В стране активно применяются ГИС-технологии для дистанционного наблюдения за состоянием пастбищ, процессами засоления почв и качеством вегетации посевов, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Значительную роль в защите земель играет программа по озеленению – ежегодно в стране высаживается три миллиона саженцев древесных пород. Эти меры направлены на улучшение качества почв и предотвращение процессов опустынивания.

Особое внимание уделяется научному подходу к землепользованию. Специалисты Национального института пустынь, растительного и животного мира совместно с международными экспертами разрабатывают модели долгосрочного использования земель различных категорий, основанные на принципах экологической устойчивости.