В Туркменистане пройдут киберспортивные турниры по четырем популярным дисциплинам

Национальная федерация электронного спорта Туркменистана анонсировала проведение ежегодного турнира «Кубок Федерации 2025», который объединит соревнования по четырем популярным киберспортивным дисциплинам: Dota 2, Counter-Strike 2, PUBG Mobile и eFootball. Турнирная серия стартует 1 февраля и продлится до 10 февраля.

Первыми за победу поборются команды в дисциплинах Dota 2 и Counter-Strike 2 – соревнования пройдут с 1 по 3 февраля.

Следом состоится турнир по PUBG Mobile, в котором примут участие 8 сильнейших коллективов страны. Эти матчи запланированы на 7-9 февраля.

Завершит турнирную серию однодневный турнир по eFootball, намеченный на 10 февраля, где за победу поборются 8 игроков.

Желающие принять участие в соревнованиях могут подать заявку на официальном сайте федерации. Регистрация участников откроется 20 января и продлится до 27 января 2025 года.