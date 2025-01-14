В Туркменистане продлен международный тендер на строительство текстильного комплекса

Министерство текстильной промышленности Туркменистана объявило о продлении международного тендера на проектирование и строительство текстильного комплекса в этрапе имени Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята, сообщается на сайте Бизнес Туркменистан.

Проект предусматривает строительство объекта «под ключ». К участию в тендере приглашаются как местные, так и иностранные компании, имеющие опыт в поставке и установке технологического оборудования.

Для участия в тендере необходимо предоставить заявку с указанием полного названия компании, правового статуса и страны регистрации. Стоимость тендерной документации составляет 300 долларов США, включая 15% НДС.

Срок подачи тендерных предложений — 30 дней с момента публикации объявления (11.01.2025). Компании, зарегистрированные в офшорных зонах, к участию не допускаются.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +993 12 40-71-77 +993 12 40-71-57 +993 12 40-70-10

Адрес министерства: Туркменистан, г. Ашхабад, Гарашсызлык шаёлы, 96.