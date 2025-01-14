В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом ЕС в Туркменистане

Сегодня в МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с послом Европейского Союза в Туркменистане Беатой Пексой.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия Туркменистана и ЕС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Также были рассмотрены перспективы дальнейшей активизации партнерства, включая планы по проведению совместных мероприятий в этом году, сообщает МИД Туркменистана.