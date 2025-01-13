Xiaomi представила новые смартфоны Poco X7 и X7 Pro

Принадлежащий Xiaomi бренд Poco представил новые смартфоны X7 и X7 Pro. Оба устройства станут новыми флагманами для среднего сегмента рынка.

Poco X7

Базовая модель, Poco X7, представляет собой переработанную версию Redmi Note 14 Pro, с обновленным дизайном, включая желтую расцветку. Смартфон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Внутри установлен чипсет MediaTek Dimensity 7300-Ultra. Основная камера имеет 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, а фронтальная камера — 20 Мп. Батарея на 5110 мАч поддерживает зарядку мощностью 45 Вт.

Poco X7 Pro

Старшая модель, Poco X7 Pro, является клоном представленного ранее Redmi Turbo 4. Она оснащена более мощным чипом MediaTek Dimensity 8400-Ultra и аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. Смартфон имеет аналогичный 6,67-дюймовый AMOLED-экран, но с разрешением 1,5K и яркостью до 3200 нит. Основная камера также использует сенсор Sony IMX882.

В Pro-версии установлена система охлаждения Liquid Cooling 4.0 и поддержка записи видео в 4K при 60 кадрах в секунду. Операционная система — HyperOS 2 на базе Android 15.

В числе других особенностей — защита от воды и пыли (IP68), стереодинамики и NFC.

Смартфоны также поддерживают функции искусственного интеллекта, такие как AI Interpreter, AI Notes и AI Recorder.

Poco X7 доступен в желтом, зеленом и серебристом цветах, а X7 Pro — в черном, зеленом и желтом. Смартфоны уже доступны для заказа. Все модели официально сертифицированы с гарантией 12 месяцев.

Стоимость Poco X7:

·8+256 ГБ — $249

·12+512 ГБ — $299

Стоимость Poco X7 Pro: