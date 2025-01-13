Samsung, раскройся! Корейский техногигант готовит «трикладушку», отличную от Huawei

Samsung разрабатывает новый складной смартфон с тремя экранами, который будет отличаться от первопроходца рынка – модели Huawei Mate XT. Об этом сообщает корейское издание SisaJournal-E.

Особенности функционала пока остаются неизвестными, однако компания представила на CES прототип с экраном диагональю 12,4 дюйма в разложенном виде. Предполагается, что коммерческая версия будет компактнее.

Напомним, экран в Mate XT складывается буквой S, то есть один сгиб направлен внутрь, а другой — наружу. Это позволило Huawei использовать только один дисплей, однако привело к тому, что с одной из сторон сгиб экрана находится снаружи, что повышает риск поломки.

Samsung пошла другим путем и предпочла изгибы в форме буквы G – оба сгиба будут обращены внутрь. При таком дизайне экрана в сложенном виде не будет видно, что может потребовать установки дополнительного дисплея или изменения привычного способа использования смартфона.

Также сообщается, что новинка не получит подэкранную камеру, как некоторые другие модели Samsung, и будет выпущена ограниченным тиражом — всего 300 000 штук.