Утечка раскрыла новые подробности о камерах iPhone 17

Появились новые подробности о камерах будущих флагманских iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. По данным китайского инсайдера Digital Chat Station, оба смартфона получат тройную камеру с улучшенными 48-мегапиксельными сенсорами, сообщает портал MacRumors.

iPhone 17 Pro оснастят основной камерой Fusion, ультраширокоугольным модулем и телеобъективом с тетрапризмой.

Фронтальная камера получит сенсор на 24 Мп. Таким образом, улучшены будут телеобъектив и селфи-камера.

Это подтверждает прогнозы аналитика Apple Мин-Чи Куо, который еще в июне 2024 года заявил, что iPhone 17 Pro Max получит улучшенный телеобъектив. Теперь же, согласно утечке, улучшения коснутся и iPhone 17 Pro.

Ожидается, что презентация серии iPhone 17 состоится в сентябре 2025 года. Линейка будет включать четыре модели, включая новый iPhone 17 Air толщиной всего 5,5 мм, который заменит iPhone Plus.

Кроме того, iPhone 17 Pro, предположительно, получит обновленный дизайн блока камер и задней панели, сочетающей алюминий и стекло.