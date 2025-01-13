Туркменистан и Бельгия обсудили сотрудничество в области футбольного образования

10 января состоялась онлайн-встреча между представителями Федерации Футбола Туркменистана (ФФТ) и Королевской Бельгийской Футбольной Ассоциации (КБФА). Основной темой обсуждения стало возможное взаимодействие сторон в области развития тренерского образования и детско-юношеского футбола в Туркменистане с использованием богатого опыта КБФА.

В ходе встречи стороны договорились организовать визит делегации ФФТ в Бельгию. Цель визита – ознакомление со структурой функционирования бельгийского футбола и методикой взращивания молодых талантов.