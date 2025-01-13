Роботы Optimus вытеснят автобизнес: Маск хочет выпускать полмиллиона роботов к 2027 году

Глава компании Tesla Илон Маск объявил об амбициозных планах по производству роботов-гуманоидов Optimus. К 2027 году компания намерена выпустить не менее 500 000 таких роботов. Миллиардер считает, что они станут основным драйвером роста для Tesla на фоне возможного спада на автомобильном рынке.

В онлайн-интервью Маск заявил, что человекоподобные роботы станут самым крупным продуктом в истории. Он предположил, что соотношение людей и роботов может достичь 5:1, что означает около 30 миллиардов роботов по всему миру. Предприниматель также делает ставку на возможности FSD (автопилота).

Планы по производству Optimus обсуждались на встрече Маска с председателем совета директоров TSMC КК Вэем. Маск сообщил, что Tesla планирует производить от 50 000 до 100 000 роботов в 2026 году, а затем увеличить производство в 10 раз в 2027 году, достигнув отметки от 500 000 до 1 миллиона единиц.

Аналитик Bank of America Джон Мерфи утверждает, что к концу 2025 года Tesla сможет разместить около 1000 роботов Optimus на своих заводах. Стоит отметить, что робот Optimus использует технологии Tesla, включая искусственный интеллект и компоненты, которые уже применяются в автомобильной промышленности. Маск планирует использовать роботов для расширения ассортимента продуктов Tesla и привлечения новых клиентов.