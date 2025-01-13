«Реал» – «Барселона»: где смотреть прямую трансляцию финала Суперкубка Испании

В ночь с воскресенья на понедельник в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» состоится финальный матч Суперкубка Испании «Реал» – «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по ашхабадскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Мадрид» – «Барселона» в Туркменистане можно на телеканале «Матч ТВ».

На стадии 1/2 финала Суперкубка Испании «Реал» разгромил «Мальорку» со счетом 3:0, а «Барселона» со счетом 2:0 была сильнее «Атлетика» из Бильбао.

Суперкубок Испании проводится с 1982 года. В сезоне-2019/20 традиционный формат изменился на мини-турнир с участием четырех команд – чемпиона Испании, обладателя Кубка Испании, вице-чемпиона страны и финалиста кубка.

«Барселона» завоевывала суперкубок 14 раз, команда удерживает первое место по данному показателю. Действующим обладателем трофея является «Реал», в январе 2024 года обыгравший «Барселону» со счетом 4:1.