Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадаг

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 11 января посетил город Аркадаг, где ознакомился с проектами объектов, запланированных к возведению и реконструкции. Об этом сообщает ТДХ.

Председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразов и хяким города Аркадаг Г.Мамедова доложили о проектах и чертежах планируемых и предложенных к возведению производственных комплексов и других объектов второй очереди застройки нового города.

Среди представленных проектов – медицинский кластер, торгово-деловой центр города Аркадаг, офисное здание медицинского кластера и завод по производству вакцин, Предприятие художественного ковроткачества, Национальный музей туркменского ковра и рукоделия, а также земельный участок, предназначенный для строительства предложенного нового культурно-развлекательного центра.

К возведению зданий и сооружений, запланированных в рамках второго этапа строительства города Аркадаг, следует подходить в соответствии с требованиями современного градостроительства. Говоря об этом, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность обеспечения высокого качества выполняемых работ и обдуманного подхода к благоустройству прилегающих к зданиям территорий.

Также было отмечено, что, как и при строительстве объектов, предлагаемых к возведению в новом городе, следует уделить внимание их декору и эстетической составляющей. В частности, следует ответственно подойти к обустройству нового культурно-развлекательного центра города.

Прежде всего, важное место следует отводить национальным особенностям. Принципы национальной архитектуры должны сочетаться с передовой практикой, а также учитываться местные природные условия.

Была отмечена необходимость продуманного и ответственного подхода к определению места расположения канала, который будет протекать через территорию нового культурно-развлекательного центра.

«Уникальность территории этого центра, его декоративные особенности должны соответствовать традициям наших предков», – продолжил Национальный Лидер, отметив, что здесь должны быть построены специальный отель и ресторан, которые должны раскрыть настоящий мир туркменского народа и дал на этот счёт поручения соответствующим руководителям.

Руководствуясь гостеприимством нашего народа, здесь должны подаваться туркменские национальные блюда. Здесь должны быть представлены древние культурные ценности нашего народа. Отмечалось, что эти уникальные ценности народа должны произвести большое впечатление на будущих гостей.

Далее была подчеркнута важность размещения на территории парка скульптур скакунов, являющихся гордостью туркменского народа и знаменитых на весь мир. При этом сведения о родословной каждой лошади, её истории и победах в скачках должны быть обобщены и отображены на больших информационных экранах.

Также Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что к вопросам экологического благополучия в новом городе и к единой гармонии зданий города Аркадаг, следует подходить на основе достижений современной науки и в соответствии с требованиями градостроительной программы.

Ранее мы сообщали, что на заседании Кабинета Министров 10 января Президент Туркменистана подписал постановления «О строительстве первой очереди медицинского кластера города Аркадаг», «О строительстве внутренних и внешних систем водоснабжения, орошения, канализации, отвода осадков, закрытого дренажа, а также дорог, внутренних и внешних подводящих систем и сооружений электро-, газоснабжения и связи в городе Аркадаг» и «О строительстве Предприятия художественного ковроткачества и Национального музея туркменского ковра и рукоделия в городе Аркадаг».