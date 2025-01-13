Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с новой техникой, поступившей в город Аркадаг

11 января, будучи в городе Аркадаг с рабочим визитом, Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с новой техникой, поступившей в город и предназначенной для нужд коммунальных служб нового города, её особенностями и возможностями.

Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что закупленное Президентом Туркменистана высокопроизводительное оборудование должно эффективно использоваться и управляться квалифицированными специалистами, и дал руководителям соответствующие указания на этот счёт. Эффективное использование современного оборудования позволит обеспечить надлежащую чистоту в городе.

Председатель государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д. Оразов и хяким города Аркадага Г. Мамедова отметили, что вопросы, связанные с эффективным использованием новой техники, будут находиться под контролем, и от имени руководящей структуры и населения города Аркадаг выразили признательность за постоянную поддержку проводимых в городе Аркадаг работ, за приобретение современной техники.

Пожелав всем дальнейших успехов в работе, Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с места события, сообщает ТДХ.