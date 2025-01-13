В городе Аркадаг состоялось рабочее совещание с участием предпринимателей

Посетив 11 января город Аркадаг, Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провёл здесь рабочее совещание, в котором также приняли участие руководители индивидуальных строительных предприятий, задействованных в реализации второй очереди застройки города.

Председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразов доложил о текущей работе в новом городе, проведённых переговорах с руководителями местных строительных компаний, участвующих в возведении запланированных объектов.

Хяким города Аркадаг Г.Маммедова сообщила, что, наряду с работой по заселению жителей в современные дома, в новом городе должным образом предприняты соответствующие меры по благоустройству. Как отмечалось, эти вопросы находятся под постоянным контролем.

В ходе рабочего совещания о своей деятельности отчитались участвующие в строительстве второй очереди города Аркадаг руководители хозяйственных обществ «Garagum», «Saýaly menzil», «Dost gurluşyk», «Ýedi ýer söwda-önümçilik», «Ajaýyp gurluşyk» и частных предприятий «Mukaddes gün», «Aktab» и «Berk teker».

Национальный Лидер туркменского народа отметил, что предпринимателям, занятым в строительной отрасли, доверены долгосрочные проекты, и выразил уверенность, что они сыграют важную роль в истории, достойно решая поставленные задачи, возводя в стране здания и мосты, передавая результаты своего благородного труда будущим поколениям.

Пожелав предпринимателям успехов в работе по реализации строительства производственных комплексов и социальных объектов, определённых в подписанных Президентом Туркменистана документах, Национальный Лидер туркменского народа обратился к председателю Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразову и хякиму города Аркадаг Г.Мамедовой, поручив им совместно с предпринимателями скоординировать строительство нового города и ускорить темпы работ, сообщает ТДХ.