Федерация футбола Туркменистана обсудила перспективы сотрудничества с Немецким футбольным союзом

10 января состоялась онлайн-встреча между представителями Федерации футбола Туркменистана (ФФТ) и Немецкого футбольного союза (НФС), сообщает сайт ФФТ.

В ходе видеоконференции стороны обсудили возможности развития сотрудничества в сфере детско-юношеского футбола и тренерского образования. Особое внимание было уделено перспективам внедрения передового опыта германского футбола в Туркменистане.

Стоит отметить, что развитие детско-юношеского футбола и совершенствование системы тренерского образования являются одними из приоритетных направлений работы ФФТ с момента избрания нового председателя Федерации.

По итогам встречи стороны договорились продолжить обсуждение вопросов сотрудничества.