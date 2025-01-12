Музейные работники Туркменистана в 2025 году совершат выезды по сбору ценных экспонатов

Для пополнения коллекций музеев Туркменистана в этом году предусматривается организовать рабочие поездки специалистов на места для сбора ценных экспонатов.

Об этом на заседании Правительства сообщила вице-премьер М.Маммедова в своем отчёте о работе, касающейся пополнения ценными экспонатами музейных фондов страны, передает ТДХ.

Как отмечалось, в новую историческую эпоху ведётся масштабная деятельность по глубокому изучению национальной культуры, её бережному сохранению и передаче будущим поколениям.

В настоящее время в ведении Министерства культуры находятся 37 музеев, в фондах которых насчитывается более 367 тысяч исторических ценностей.

В целях повышения эффективности проводимой работы по пополнению музейных коллекций, в этом году предусматривается организовать рабочие поездки специалистов на места для сбора ценных экспонатов.

Заслушав отчёт и отметив огромную роль музеев в деле сохранения и изучения национальных культурных ценностей, Президент Сердар Бердымухамедов распорядился последовательно совершенствовать деятельность действующих музеев и продолжить работу по популяризации в мире богатейшего наследия туркменского народа.